Prima pagina Il Mattino: “Napoli bis, assalto alla Coppa Italia. E Conte pensa già alla Juve”

Nella prima pagina odierna de Il Mattino trova spazio il consueto focus dedicato al Napoli. Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Napoli bis, assalto alla Coppa Italia. E Conte pensa già alla Juve”. Gli azzurri scendono in campo alle 18 contro il Cagliari e il successo garantirebbe l’accesso ai quarti, dove li attende la vincente tra Fiorentina e Como.

Antonio Conte, intanto, è pronto a dare spazio alle seconde linee: l’obiettivo è offrire minuti a chi finora ha giocato meno e, allo stesso tempo, far rifiatare i titolari in vista del campionato. All’orizzonte, infatti, c’è il big match contro la Juventus, reduce dal successo in Coppa contro l’Udinese.