Ultim'ora Cagliari-Napoli, Sky: "Lobotka verso il rientro, De Bruyne possibile titolare"

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In vista della sfida, Conte potrebbe alternare Lobotka con Gilmour, gestendo al meglio le energie dei suoi giocatori.

Stanislav Lobotka è ormai vicino al rientro e sarà con ogni probabilità disponibile per la trasferta contro il Cagliari, in programma venerdì 20 marzo alle 18.30. Il centrocampista slovacco aveva saltato le sfide casalinghe contro Torino e Lecce a causa di un problema muscolare, ma ora sembra aver recuperato. Si tratta di una notizia molto positiva per Antonio Conte, che può finalmente contare su una rosa più completa in vista della fase decisiva del campionato.

Verso Cagliari-Napoli: le possibili scelte di Conte

In vista della sfida, Conte potrebbe alternare Lobotka con Gilmour, gestendo al meglio le energie dei suoi giocatori. Inoltre, cresce l’attesa per vedere Kevin De Bruyne dal primo minuto, in una gara fondamentale per consolidare l’obiettivo Champions League. La squadra ha già iniziato la preparazione con una sessione video a Castel Volturno, segno che l’attenzione è tutta rivolta alla prossima trasferta, dove le opzioni a disposizione saranno finalmente più ampie. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini.