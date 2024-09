Cagliari-Napoli, tutte le info: probabile formazione, arbitro, orario e dove vederla in tv

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla prossima partita di campionato: gli azzurri sono attesi dalla trasferta all'Unipol Domus contro il Cagliari, il fischio d'inizio è previsto alle ore 18.00 di domenica 15 settembre. Nella giornata di oggi il tecnico dei partenopei ha ritrovato anche i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, così da domani potrà contare sulla rosa al completo in vista delle ultime sedute pre gara.

La probabile formazione.

Ad oggi nessun giocatore è indisponibile - fatta eccezione per Mario Rui che è fuori dalla lista - infatti anche l'allarme per Khvicha Kvaratskhelia sembra essere rientrato: solo una botta da smaltire per il georgiano, che dovrebbe così essere della gara. Quindi Conte studia il suo 3-4-2-1: confermato in blocco il pacchetto arretrato con Meret tra i pali e davanti a lui Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. Sulle corsie laterali Mazzocchi e Olivera sono i favoriti per partire titolari, ma c'è Spinazzola che può strappare una maglia ad uno dei due; in mezzo invece dovrebbero ancora giocare Anguissa e Lobotka, ma occhio alla sorpresa McTominay al posto del camerunese. Il terzetto offensivo può regalare sorprese: Kvara dovrebbe appunto stringere i denti, mentre è ballottaggio serrato dall'altro lato tra Politano e David Neres (con il primo leggermente in vantaggio); Cagliari potrebbe essere l'occasione per il debutto dal primo minuto di Romelu Lukaku.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 51-49%, Mazzocchi-Spinazzola 55-45%, Anguissa-McTominay 60-40%, Politano-Neres 55-45%.

Indisponibili: Mario Rui.

Squalificati: -

Cagliari-Napoli: arbitro, orario e dove vederla in tv.

Sestina arbitrale: arbitro La Penna, Baccini-Rossi, IV Rapuano, VAR Paterna, AVAR Massa;

Stadio: Unipol Domus (Cagliari), ore 18.00;

Programmazione Tv: DAZN, GO TV (Mlt), NOW TV (Ita), Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport 251, TSN Malta 3 (Mlt).