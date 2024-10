Cajuste torna dall'infortunio e gioca 90', Lindstrom entra dalla panchina

vedi letture

Jens Cajuste ha finalmente recuperato dall'infortunio ed è persino partito titolare nella gara di oggi contro il Brentford, persa poi per 4-3 dal suo Ipswich Town: lo svedese è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Discorso diverso per l'altro azzurro in prestito: Jesper Lindstrom non è figurato nell'undici iniziale contro il Fulham, ma è subentrato dalla panchina al 68esimo nell'1-1 dell'Everton contro il Fulham.