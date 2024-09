Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Coppa Italia in chiaro, su Sky parte l'Europa League

Sarà un altro giorno di grande calcio, come sempre in questo periodo ricco di partite. Anche oggi ci son decine di partite trasmesse in tv, a cominciare dalla Coppa Italia, che proseguirà con i sedicesimi di finale e sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset. Su Sky, invece, comincia l'Europa League, con la Lazio che debutta stasera. Ecco tutte le gare trasmette in tv in Italia.

16.00 Pisa-Cesena (Coppa Italia) - 20

18.30 Udinese-Salernitana (Coppa Italia) - 20

18.30 Potenza-Trapani (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Atalanta U23-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Ternana-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Lecco-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Caldiero-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.30 Lucchese-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

19.00 Girona-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

18.45 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Bodo/Glimt-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Feralpisalò-Giana Erminio (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 259) e NOW

20.45 Catania-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Foggia-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Crotone-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.45 Latina-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Dinamo Kiev-Lazio (Europa League) - SKY SPORT e NOW

21.00 Galatasaray-PAOK (Europa League) - SKY SPORT e NOW

21.00 Manchester United-Twente (Europa League) - SKY SPORT e NOW

21.00 Genoa-Sampdoria (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Barcellona-Getafe (Liga) - DAZN