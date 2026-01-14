Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Parma
In questo mercoledì 14 gennaio si giocheranno due dei quattro recuperi della 16ª giornata di Serie A. Alle 18:30 il Napoli sfida il Parma al Maradona, mentre alle 20:45 l’Inter ospita il Lecce. Di seguito la programmazione completa in tv.
11.30 Spagna-Italia Under 18 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
14.00 Italia-Spagna Under 19 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
14.30 Renate-Latina (Semifinale Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Semifinale Coppa d'Africa - SPORTITALIA
18.00 Ternana-Potenza (Semifinale Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Napoli-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Al Ahli-Al Taawoon (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
19.45 Fafe-Braga (Taça de Portugal) - COMO TV
20.30 Colonia-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MAX e NOW
20.45 Inter-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Falkirk-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Semifinale Coppa d'Africa - SPORTITALIA
21.45 Porto-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV
