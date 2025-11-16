Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: qual. Mondiali, c’è Italia-Norvegia
In questa domenica 16 novembre, proseguono gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026. Alle 20:45 scende in campo l’Italia di Gattuso contro la Norvegia. Si gioca anche in Serie C. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 16 NOVEMBRE
12.00 Atletico Madrid-Levante (Liga femminile) - DAZN
12.30 Ospitaletto-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Benevento-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Napoli-Inter (Serie A femminile) - DAZN
14.30 Livorno-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Team Altamura-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Potenza-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Giugliano-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Alcione-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Albinoleffe-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Follonica Gavorrano-Grosseto (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Portogallo-Armenia - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Ungheria-Irlanda - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.30 Roma-Lazio (Serie A femminile) - DAZN e RAI SPORT
17.30 Gubbio-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT e NOW
17.30 Vicenza-Renate (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Lecco-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Pontedera-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Albania-Inghilterra - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Juventus-Genoa (Serie A femminile) - DAZN
20.00 Nigeria-Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.45 Italia-Norvegia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1
21.00 Velez Sarsfield-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
