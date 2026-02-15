Secondo doppio cambio per il Napoli: dentro Gilmour e Giovane

Secondo doppio cambio per il Napoli: dentro Gilmour e GiovaneTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:24Notizie
di Antonio Noto

Al 79' altra doppia sostituzione per il Napoli. Escono Elmas e Vergara, entrano Gilmour e Giovane. Per il centrocampista scozzese si tratta del ritorno in campo dopo l'intervento per pubalgia. 

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.