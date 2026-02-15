Alisson fa esplodere il Maradona! Il nuovo acquisto rimette tutto in parità!

Alisson fa esplodere il Maradona! Il nuovo acquisto rimette tutto in parità!
Oggi alle 22:28Notizie
di Antonio Noto

All'83' il Napoli pareggia con Alisson Santos! Errore in costruzione della Roma, ne approfitta Hojlund che fa ripartire i suoi con Giovane bravo a servire sulla corsa Santos. Conclusione che brucia Svilar per il gol del pareggio.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.