Alisson fa esplodere il Maradona! Il nuovo acquisto rimette tutto in parità!
All'83' il Napoli pareggia con Alisson Santos! Errore in costruzione della Roma, ne approfitta Hojlund che fa ripartire i suoi con Giovane bravo a servire sulla corsa Santos. Conclusione che brucia Svilar per il gol del pareggio.
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
