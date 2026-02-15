Ancora Malen: Roma avanti dal dischetto, Rrahmani fa fallo e si fa male

di Antonio Noto

La Roma ripassa in vantaggio ancora con Malen 71' su calcio di rigore. Penalty decretato da Colombo in seguito ad un'accelerazione impressionante di Wesley che sfrutta una prateria ed entra in area: Rrahmani, nel tentativo di ostacolarlo, incrocia il piede dell'esterno giallorosso.

Giallo per il difensore azzurro che resta anche infortunato ed è costretto ad usciere. Dal discheto l'attaccante olandese tira forte alla sinistra di Milinkovic-Savic che intuisce ma per poco non ci arriva. 1-2 Roma al Maradona.