Finalmente un gol da fuori area: tra Napoli e Roma non accadeva da 6 anni, i precedenti

Curiosa statistica che riguarda l'autore del primo gol del Napoli, nonché ex della sfida tra Napoli e Roma, Leonado Spinazzola. Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07), Spinazzola è solo il quarto giocatore italiano a segnare da fuori area in una sfida tra Napoli e Roma, dopo Daniele De Rossi (2007), Francesco Totti (2009) e Lorenzo Insigne (2020). A riportarlo sul proprio account X, è Opta.