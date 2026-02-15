Doppio cambio per il Napoli: entrano Olivera e Alisson

Prime sostituzioni per il Napoli al 68', è un doppio cambio. Escono Spinazzola e Rrahmani, entrano Olivera e Alisson Santos. L'uruguaiano prende il posto di Buongiorno nella difesa a tre, che con l'uscita dell'infortunato kosovaro si sposta al centro. Rrahamani incredibilmente si era fatto male prima di fare fallo da rigore su Wesley.

