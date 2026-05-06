Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Champions, c'è Bayern-PSG

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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 6 maggio continua la Champions League con l’altra semifinale di ritorno: dopo Arsenal-Atletico Madrid, oggi alle 21 è il turno di Bayern Monaco-PSG. Di seguito la programmazione completa.

20.00 Cosenza-Casarano (Playoff Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.00 Casertana-Crotone (Playoff Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.00 Juventus Next Gen-Pianese (Playoff Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

20.00 Campobasso-Pineto (Playoff Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.00 Cittadella-Lumezzane (Playoff Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

20.45 Lecco-Giana Erminio (Playoff Serie C) - RAIPLAY, SKY SPORT(canale 256) e NOW

21.00 Bayern-PSG (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO