Clamoroso Lukaku: il Napoli ha speso 125 mila euro per ogni minuto in campo del belga

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Tuttavia, secondo quanto filtra dal centro sportivo azzurro, appare difficile rivedere Big Rom in campo da qui al termine del campionato.

Il Napoli ha riaccolto Romelu Lukaku: l’attaccante, dopo aver trascorso alcune settimane in Belgio per portare avanti in autonomia il programma di recupero dall’infortunio, è rientrato a Castel Volturno, dove ha avuto un confronto con Antonio Conte prima di svolgere lavoro individuale. Tuttavia, appare difficile rivedere Big Rom in campo da qui al termine del campionato. La sua lunga assenza ha inciso profondamente sull’andamento della stagione del Napoli, privato a lungo del proprio centravanti di riferimento.

Numeri e rendimento: un peso economico rilevante

Il contributo di Lukaku, infatti, è stato estremamente limitato: appena sei presenze complessive, senza mai partire titolare. In campionato ha collezionato cinque apparizioni per un totale di 40 minuti, a cui si aggiunge una presenza in Champions League da 8 minuti, per un totale di 64 minuti stagionali. Dati che assumono un peso ancora maggiore se rapportati all’ingaggio del giocatore, pari a 8 milioni di euro lordi: una cifra che equivale a circa 200 mila euro per ogni minuto giocato in Serie A, o 125 mila euro considerando tutte le competizioni. Numeri che inevitabilmente spingeranno il club a riflettere con attenzione in vista delle scelte future.