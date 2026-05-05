Volata Champions, calendari a confronto: quasi fatta per il Napoli. Bagarre per 2 posti
La corsa alla qualificazione in Champions League è ormai alle battute finali e continua a regalare colpi di scena. Il Napoli, con il pareggio ottenuto a Como, compie un altro passo in avanti verso l’obiettivo europeo, consolidando una posizione sempre più favorevole. Al contrario, Milan e Juventus si complicano incredibilmente il cammino con risultati deludenti, mentre la Roma rientra con forza nella lotta. L’Atalanta, invece, deve ormai arrendersi: i bergamaschi sono aritmeticamente fuori dai giochi per un piazzamento nelle competizioni europee più prestigiose.
Calendari a confronto
Questi i calendari a confronto delle squadre ancora coinvolte nella corsa per un posto in Champions League, Europa League e Conference League:
2. NAPOLI 70 punti
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
3. MILAN 67 punti
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. JUVENTUS 65
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
6. ROMA 64
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
5. COMO 62
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
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