Volata Champions, calendari a confronto: quasi fatta per il Napoli. Bagarre per 2 posti

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La corsa alla qualificazione in Champions League è ormai alle battute finali e continua a regalare colpi di scena.

La corsa alla qualificazione in Champions League è ormai alle battute finali e continua a regalare colpi di scena. Il Napoli, con il pareggio ottenuto a Como, compie un altro passo in avanti verso l’obiettivo europeo, consolidando una posizione sempre più favorevole. Al contrario, Milan e Juventus si complicano incredibilmente il cammino con risultati deludenti, mentre la Roma rientra con forza nella lotta. L’Atalanta, invece, deve ormai arrendersi: i bergamaschi sono aritmeticamente fuori dai giochi per un piazzamento nelle competizioni europee più prestigiose.

Calendari a confronto

Questi i calendari a confronto delle squadre ancora coinvolte nella corsa per un posto in Champions League, Europa League e Conference League:

2. NAPOLI 70 punti

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

3. MILAN 67 punti

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

4. JUVENTUS 65

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

6. ROMA 64

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

5. COMO 62

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como