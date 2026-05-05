Ufficiale Juve Stabia deferita dalla Procura Federale: rischia 2 punti di penalità il prossimo anno

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Nella giornata odierna la Juve Stabia, insieme ad altri cinque club di Serie C, è stata deferita dalla Procura Federale

Nella giornata odierna la Juve Stabia, insieme ad altri cinque club di Serie C, è stata deferita dalla Procura Federale per il mancato versamento delle ritenute IRPEF relative agli stipendi dei tesserati e agli incentivi all’esodo, con scadenza fissata al 16 aprile. La situazione nasce dal recente disimpegno della proprietà Solmate, che aveva acquisito il club soltanto pochi mesi fa, lasciando così irrisolti alcuni adempimenti economici. Al momento, la società non rischia conseguenze immediate sul piano sportivo per la stagione in corso, ma è molto probabile che il prossimo campionato venga avviato con una penalizzazione in classifica, che nei casi analoghi si attesta generalmente intorno ai due punti.

La nota ufficiale della FIGC sul deferimento della Juve Stabia

A conferma del provvedimento è arrivata anche la comunicazione ufficiale della FIGC, che ha reso note le motivazioni del deferimento. Nel testo si legge: “La società Juve Stabia è stata deferita per non aver provveduto, entro il termine del 16.4.2026, al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026”.