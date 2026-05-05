Ufficiale In attesa di Cajuste, l’Ipswich si muove: primo riscatto dopo la promozione in Premier

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In attesa di decidere se riscattare Jens Cajuste dal Napoli, l’Ipswich Town inizia comunque a muoversi sul mercato dopo la promozione in Premier

In attesa di decidere se riscattare Jens Cajuste dal Napoli, l’Ipswich Town inizia comunque a muoversi sul mercato dopo la promozione in Premier League, annunciando il primo acquisto a titolo definitivo. Resta infatti ancora incerto il futuro del centrocampista svedese, classe ’99, arrivato in azzurro nell’estate 2023 e poi ceduto in prestito agli inglesi. L’accordo tra i due club prevedeva una clausola legata anche alla promozione, obiettivo centrato dai “Tractor Boys” grazie al successo per 3-0 sul Queens Park Rangers, che ha sancito il secondo posto in Championship per la squadra di Kieran McKenna. Tuttavia, il riscatto non è automatico: oltre alla promozione, sarebbero infatti necessari specifici obiettivi individuali, come almeno il 50% delle presenze stagionali e un determinato minutaggio, condizioni che al momento non risultano soddisfatte. L’Ipswich potrà comunque acquistare Cajuste entro il 10 giugno versando 7,5 milioni di euro, altrimenti il giocatore farà ritorno a Napoli.

Il primo colpo: Kipré resta in Inghilterra

Nel frattempo, il club inglese ha ufficializzato il riscatto di Cedric Kipré dal Reims, con un contratto fino all’estate 2028. Il difensore centrale, 29 anni, era già in prestito nella stagione 2025/26 e, grazie al rendimento offerto, ha convinto la società a puntare su di lui a titolo definitivo. Protagonista con 32 presenze e tre gol in campionato, Kipré è stato uno degli uomini chiave nella stagione culminata con la promozione. Grande entusiasmo nelle sue parole: "È fantastico essere ufficialmente parte di questo grande club dopo tutto ciò che abbiamo costruito insieme. Mi sono sentito a casa fin dal primo giorno: l’accoglienza è stata incredibile e non ho mai avuto la sensazione di essere solo in prestito. Sono davvero felice di diventare un giocatore a titolo definitivo". Guardando avanti, il difensore ha aggiunto: "Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione. Giocare in Premier League con questa maglia significa tantissimo per me, è sempre stato un sogno e sono davvero molto felice".