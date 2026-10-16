Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 7ª giornata di Serie A
Il calcio non si ferma in questo venerdì 16 ottobre, che segna l’inizio della settima giornata di Serie A. Il programma del massimo campionato italiano si apre con la sfida tra Frosinone e Sassuolo, in campo alle 20:45. Una giornata ricca di appuntamenti anche nelle categorie inferiori, con partite di Serie B e Serie C, senza dimenticare gli impegni internazionali.
Partite di oggi in TV: la programmazione completa
Di seguito, la programmazione televisiva con tutte le partite trasmesse oggi e i relativi orari.
15.00 Parma-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.00 Al Riyadh-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
19.30 Rapid Vienna-Hartberg (Bundesliga austriaca) - COMO TV
20.00 Al Ittihad-Al Shabab (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Verona-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Livorno-Grosseto (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Pro Vercelli-Lecco (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 Leganes-Cordoba (Segunda Division) - DAZN
20.30 Ayr United-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV
20.45 Frosinone-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Le Mans-Tolosa (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Deportivo A Coruna-Levante (Liga) - DAZN
21.00 Burnley-Wolverhampton (Championship) - COMO TV
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