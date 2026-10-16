Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 7ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 7ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone
Si apre la settima giornata di Serie A con l’anticipo tra Frosinone e Sassuolo, in programma alle 20:45. In campo anche le squadre di Serie B e Serie C

Il calcio non si ferma in questo venerdì 16 ottobre, che segna l’inizio della settima giornata di Serie A. Il programma del massimo campionato italiano si apre con la sfida tra Frosinone e Sassuolo, in campo alle 20:45. Una giornata ricca di appuntamenti anche nelle categorie inferiori, con partite di Serie B e Serie C, senza dimenticare gli impegni internazionali.

Partite di oggi in TV: la programmazione completa

Di seguito, la programmazione televisiva con tutte le partite trasmesse oggi e i relativi orari.

15.00 Parma-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.00 Al Riyadh-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

19.30 Rapid Vienna-Hartberg (Bundesliga austriaca) - COMO TV

20.00 Al Ittihad-Al Shabab (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Verona-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Livorno-Grosseto (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.30 Pro Vercelli-Lecco (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Leganes-Cordoba (Segunda Division) - DAZN

20.30 Ayr United-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV

20.45 Frosinone-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Le Mans-Tolosa (Ligue 1) - LIGUE 1+

21.00 Deportivo A Coruna-Levante (Liga) - DAZN

21.00 Burnley-Wolverhampton (Championship) - COMO TV