Ultim'ora Ultras di Napoli e Fiorentina, il racconto: decine di persone con bastoni, fumogeni e petardi

Poco prima delle 20 gruppi di tifosi si sono affrontati vicino all'uscita Sesto Fiorentino-Calenzano. Il traffico è stato bloccato.

Gli scontri sono avvenuti domenica 29 novembre 2026, poco prima delle 20:00. Gruppi di ultras del Napoli e della Fiorentina si sono affrontati con violenza in mezzo alla carreggiata. Il luogo è l'autostrada A1, all'altezza dell'uscita Sesto Fiorentino-Calenzano, nei pressi dell'area di servizio Bisenzio. I sostenitori azzurri tornavano da Sassuolo, quelli viola dalla trasferta di Udine. Sul posto un veicolo in fiamme. Secondo il racconto ripreso da La Nazione, si trattava di alcune decine di persone vestite di scuro con il volto coperto, armate di bastoni e con fuochi d'artificio, petardi e fumogeni. I tifosi del Napoli rientravano dalla partita di Sassuolo, finita 0-0, quelli viola dalla trasferta a Udine, giocata alle 12:30. Le webcam di Autostrade mostrano numerosi mezzi delle forze dell'ordine e un veicolo in fiamme.

A1 bloccata a Firenze: la Polizia Stradale chiude il tratto, coda di 5 km

La Polizia Stradale ha bloccato la circolazione sul bivio tra la A11 Firenze Mare e l'A1, e tra Calenzano e il bivio A1/FI Nord. Si è formata una coda di 5 km. Al momento non ci sono notizie di feriti, fermi o arresti, né comunicati ufficiali. L'episodio ricorda quanto accaduto a gennaio, quando una rissa tra tifosi della Fiorentina e della Roma vicino a Bologna portò alla sospensione delle trasferte dei sostenitori viola fino a fine campionato.