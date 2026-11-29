Ultim'ora Scontri tra tifosi di Napoli e Fiorentina sull'A1: van incendiato e autostrada bloccata

Tensione alle porte di Firenze, mentre i sostenitori azzurri rientravano da Reggio Emilia. Chiuso il tratto tra Calenzano e Firenze Nord.

Secondo quanto riportato da FirenzeViola, un van dei tifosi viola è stato incendiato e l'Autosole è stata bloccata alle porte di Firenze. Gli scontri sono avvenuti all'altezza dello svincolo Sesto Fiorentino-Calenzano.

Tifosi del Napoli di ritorno da Sassuolo: cosa è successo

I tifosi partenopei stavano rientrando da Reggio Emilia. Il Napoli aveva giocato contro il Sassuolo. Durante gli scontri sono stati accesi fumogeni, torce e fuochi d'artificio. Non ci sono, per ora, notizie ufficiali di feriti.

A1 chiusa tra Calenzano e Firenze Nord: code fino a Barberino del Mugello

È stato chiuso il tratto tra lo svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino e Firenze Nord, in direzione sud. Il traffico è stato deviato e si sono formate lunghe code già da Barberino del Mugello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e diverse forze di polizia. Non sono state ancora comunicate le tempistiche di riapertura.