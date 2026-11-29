19 punti dopo 13 giornate: è il dato più basso degli ultimi otto campionati

Con Allegri gli azzurri sono fermi a 19 punti dopo il pari con il Sassuolo. Peggio di tutte le ultime gestioni, anche di quella di Ancelotti 2019/20.

Il Napoli chiude la tredicesima giornata di Serie A 2026/27 a quota 19 punti. Il confronto con le ultime sette stagioni, allo stesso punto del campionato, vede gli azzurri sotto tutti i precedenti: nessuna squadra del periodo preso in esame ha fatto peggio. Il pareggio a reti inviolate col Sassuolo pesa sul bilancio di Massimiliano Allegri.

Napoli, i punti dopo 13 giornate: il confronto con Conte e Spalletti

Rispetto ai due anni di Conte mancano 9 e 10 punti. Con Spalletti il divario sale fino a 16 lunghezze. Nel 2025/26 il Napoli di Conte era a 28 punti, uno in meno rispetto ai 29 della stagione 2024/25. Il distacco da quelle squadre è dunque rispettivamente di 9 e 10 punti. Ancora più ampio il confronto con Luciano Spalletti, che nel 2022/23, l'anno dello scudetto, aveva 35 punti, e nel 2021/22 ne aveva 32. Per gli azzurri di oggi significa 16 e 13 punti in meno.

Napoli, il peggior avvio anche rispetto a Ancelotti, Gattuso e Garcia-Mazzarri

Nemmeno le annate più complicate dell'ultimo ciclo erano partite così male. Il margine più vicino è di un solo punto.

Il dato più vicino a quello attuale è quello della stagione 2019/20 con Carlo Ancelotti, che dopo 13 giornate aveva 20 punti. Un solo punto in più rispetto all'attuale Napoli di Allegri. Seguono i 24 punti del 2020/21 con Gattuso e quelli del 2023/24 con Garcia e Mazzarri, entrambi a 24, cinque in più di quelli di oggi. Il quadro completo delle ultime otto stagioni, dal 2019/20 a oggi, dice che il Napoli attuale ha raccolto meno di tutte le gestioni precedenti.