Ultim'ora Coppa Davis, l'Italia fa la storia! Quarto trionfo consecutivo, la Spagna di Alcaraz ko

A Bologna gli azzurri di Volandri battono gli spagnoli nel doppio decisivo. È il quinto titolo della storia, il quarto di fila.

L'Italia vince la Coppa Davis per il quarto anno consecutivo. Nella finale di Bologna gli azzurri hanno battuto la Spagna con il successo nel doppio decisivo, chiuso con il punteggio di 6-2 6-4. Dopo i titoli del 2023, 2024 e 2025, la squadra del capitano Filippo Volandri conferma di essere la più forte del mondo e conquista il quinto trofeo della sua storia.

Finale Italia-Spagna di Coppa Davis: Musetti e il doppio con Vavassori

Il primo punto lo ha firmato Lorenzo Musetti, che dopo oltre tre ore ha superato Rafael Jodar 6-7, 6-2, 6-1. Nel doppio decisivo, l'Italia ha poi chiuso la pratica con Musetti e Vavassori, 6-2 6-4. L'Italia ha giocato senza Jannik Sinner, mentre la Spagna si è presentata con Carlos Alcaraz.

Il cammino azzurro alla Davis Cup Finals 2026: Corea del Sud e Repubblica Ceca

Gli azzurri avevano superato la Corea del Sud per 2-1 ai quarti di finale, il 25 novembre, e la Repubblica Ceca con lo stesso punteggio in semifinale. Nel primo caso la qualificazione è arrivata al tie-break del terzo set del doppio decisivo. Con la Repubblica Ceca è stata fondamentale l'inedita coppia Musetti-Vavassori. L'Italia aveva già vinto la Davis in casa nel 2025.