Arezzo-Pisa, Rao titolare e in campo 72': l'esterno del Napoli ci prova ma non basta

Il giovane in prestito dal Napoli parte dall'inizio nel 4-3-3 di Bianco. Crea la prima occasione al 7', poi esce al 72' con il Pisa sotto.

Emanuele Rao parte titolare con la maglia numero 17 nel derby di Serie B all'Arezzo, giocando 72 minuti. Bianco schiera il Pisa a specchio rispetto al 4-3-3 dei padroni di casa, ora guidati da Caserta dopo l'esonero di Bucchi. Il giovane di proprietà del Napoli agisce da ala offensiva, con Marras dall'altra parte a supporto di Pittarello, mentre Leone fa il regista, con Loyola e Correia ai lati.

Rao nel Pisa: l'occasione al 7' per Marras e il tiro al rientro dagli spogliatoi

Al 7' Rao costruisce la prima occasione della serata nerazzurra: taglia da sinistra verso il centro e serve Marras, libero in area. L'attaccante calcia rasoterra, ma il pallone sfiora il secondo palo e finisce sul fondo. Dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo, Rao si ritrova la palla sul destro dentro l'area amaranto. Prende la mira, ma Mawuli lo sbilancia nel momento del tiro e la conclusione finisce malamente in curva.

Arezzo-Pisa, Bianco cambia: Rao esce al 72' per Ferrah, dentro anche Tramoni

Il Pisa va sotto per un tiro di Mawuli da trenta metri, che si infila all'incrocio. I nerazzurri faticano a cambiare ritmo e Bianco passa al 4-2-3-1 con Angori e Moreo al posto di Loyola e Leris. Al 72' arrivano Ferrah e Tramoni al posto di Marras e Rao. Al 77' Mancuso centra il palo col mancino, mentre il Pisa all'87' non ha ancora fatto nemmeno un tiro nello specchio della porta aretina.