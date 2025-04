Calendari a confronto: tre sfide dure per l'Inter, percorso "in discesa" per il Napoli dopo Bologna

Passo falso dell'Inter e occasione da non perdere per il Napoli. La corsa Scudetto ha vissuto soltanto il 50% delle emozioni, quelle regalate dai nerazzurri nell'anticipo contro il Parma di sabato. Da 0-2 a 2-2 al Tardini per la squadra di Simone Inzaghi che alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, valida per l'andata dei quarti di finale, non potrà non buttare l'occhio verso la tv per osservare da lontano gli azzurri di Antonio Conte al Dall'Ara contro il Bologna. i partenopei, in caso di vittoria, non semplice da ottenere contro una squadra in forma come quella di Vincenzo Italiano, salirebbero a quota 67 in classifica, a -1 dai campioni d'Italia in carica. Ecco perché la sfida di questa sera sarà determinante e fondamentale, ma certamente non decisiva, visto che anche in caso di pareggio il Napoli resterebbe comunque in piena corsa per il titolo.

Calendari alla mano il percorso dell'Inter sarà infatti molto più complicato rispetto a quello dei campani, visto che oltre ad avere in programma le sfide contro Bologna, Roma e Lazio, la formazione di Inzaghi spera di dover giocare ancora altre cinque partite in Champions e due in Coppa Italia, che vorrebbero dire giocarsi le due finali delle competizioni nelle quali non è presente il Napoli, a cui resta soltanto il campionato.

Di seguito i calendari a confronto di Inter e Napoli.

Inter prima in classifica (68 punti)

32esima giornata: Inter-Cagliari

33esima giornata: Bologna-Inter

34esima giornata: Inter-Roma

35esima giornata: Inter-Hellas Verona

36esima giornata: Torino-Inter

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Como-Inter

Napoli secondo in classifica (64 punti) con una partita in più da giocare

31esima giornata: Bologna-Napoli

32esima giornata: Napoli-Empoli

33esima giornata: Monza-Napoli

34esima giornata: Napoli-Torino

35esima giornata: Lecce-Napoli

36esima giornata: Napoli-Genoa

37esima giornata: Parma-Napoli

38esima giornata: Napoli-Cagliari