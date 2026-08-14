Khalaili cambia squadra: dopo il mancato passaggio all'Inter va in Premier

vedi letture

Accordo trovato tra gli inglesi e l'Union Saint Gilloise per 21 milioni di sterline. L'israeliano si prepara a ripartire dopo il mancato accordo in Italia

Anan Khalaili riparte dalla Premier League. Dopo lo stop alle visite mediche con l'Inter ed il mancato accordo con il Napoli, l'esterno destro israeliano è ormai a un passo dal Crystal Palace. La trattativa è stata definita e, come riferito da Fabrizio Romano, l'operazione con l'Union Saint-Gilloise è stata chiusa sulla base di un accordo da circa 21 milioni di sterline, circa 24-25 milioni di euro.

Il giocatore, che sembrava destinato a vestire la maglia nerazzurra, cambia così completamente scenario e si prepara a iniziare una nuova avventura nel campionato inglese. Il Crystal Palace ha deciso di puntare con decisione su Khalaili, individuato come un rinforzo importante per la corsia destra.

L'affare è ormai alle battute finali e il club londinese ha completato tutti i passaggi formali necessari per arrivare alla chiusura. Khalaili si appresta dunque a lasciare l'Union Saint-Gilloise e a misurarsi con la Premier League, dopo che il mancato superamento delle visite mediche aveva fatto saltare il trasferimento all'inter.