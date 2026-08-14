Beukema può rivedersi col Como, Neres salta il Genoa: le ultime sugli infotunati

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Il Napoli tornerà domenica a Castel Volturno per preparare l'esordio col Genoa. Neres e Beukema proseguono il recupero, lavoro a parte anche per Ngonge.

Tre giorni di riposo per il Napoli dopo il doppio ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro. Massimiliano Allegri ha dato appuntamento alla squadra domenica pomeriggio a Castel Volturno, quando inizierà la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa, in programma il 22 agosto alle 20.45. Il rompete le righe è arrivato dopo l'amichevole contro l'Aris Salonicco, ma non per tutti: nella giornata di ieri David Neres, Sam Beukema e Cyril Ngonge hanno continuato a lavorare sul terreno del Patini. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Neres può saltare soltanto il Genoa

Particolare attenzione è rivolta alle condizioni di David Neres, mai impiegato nelle amichevoli estive. Il brasiliano sta recuperando dopo una terapia rigenerativa al ginocchio sinistro e lo staff medico continuerà a monitorarne quotidianamente la risposta ai carichi di lavoro. La cautela resta massima, ma l'ipotesi è che l'esterno possa essere costretto a saltare soltanto la prima giornata contro il Genoa.

Beukema punta il Como, Ngonge resta in uscita

Tempi leggermente più lunghi per Sam Beukema, alle prese con una patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille. Il difensore ha seguito un programma personalizzato fin dal ritiro di Dimaro e non ha disputato alcuna amichevole: l'obiettivo potrebbe essere il rientro per la seconda giornata contro il Como. Situazione differente per Cyril Ngonge, che ha cominciato la preparazione con il gruppo soltanto il 5 agosto. Il belga resta comunque sul mercato, con il Napoli al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.