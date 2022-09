Caos biglietti per Ajax-Napoli, lunghe code e disservizi: l'accaduto al Maradona

Giornata di grossi disagi per i tifosi che hanno cercato di accaparrarsi un tagliando per Ajax-Napoli.

TuttoNapoli.net

Giornata di enormi disagi per i tifosi che hanno cercato di ritirare i tagliandi per Ajax-Napoli di martedì 4 ottobre. Tantissimi tifosi azzurri (anche da fuori dalla Campania o delegando parenti ed amici in città) si sono trovati obbligati a recarsi all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, ma dopo un'interminabile fila - dovuta anche all'apertura di soli due botteghini e sotto una fastidiosa pioggia - alcuni sono persino rimasti a bocca asciutta. Il Napoli ha da tempo comunicato il rifiuto dell'Ajax a fornirli in modalità elettronica, ma l'organizzazione al Maradona ha complicato ulteriormente la situazione per chi, arrivato anche da ogni parte d'Italia, ha trovato una fila interminabile, rallentamenti di ogni tipo ed in alcuni casi infine la chiusura del botteghino senza riuscire a beneficare di ciò che ha già acquistato.