Caos Nazionale! Niente Ranieri, Sky: "Ora è rimasto un solo nome"

vedi letture

La nazionale italiana, per nominare il suo nuovo CT (dopo l’addio di Luciano Spalletti), dovrebbe tornare su Stefano Pioli che era la pista parallela a quella di Ranieri che ha appena detto 'no'. Beffa per la Fiorentina che rischia di perdere il suo candidato principale per sostituire Raffaele Palladino.

La giornata di oggi ha visto l'ex allenatore della Roma, oggi in società, rinunciare all’incarico di ct nonostante non ci fosse nessun tipo di impedimento. Con i Friedkin che si erano schierati al suo fianco accettando la decisione. Sarà dunque una giornata frenetica anche in questo senso con la nazionale che, nelle scorse ore, ha salutato Spalletti e deve nominare un nuovo ct. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.