Video Marianucci è arrivato a Castel Volturno: si ferma per foto e autografi coi tifosi

Luca Marianucci è arrivato a Castel Volturno per firmare il contratto che lo legherà al Napoli, avendo già svolto in mattinata le visite mediche di rito. All'ingresso del Training Center, il nuovo acquisto degli azzurri si è fermato in automobile per fare autografi e scattare qualche foto con i tifosi.

Di seguito il video.