De Bruyne, il retroscena che fa sorridere i tifosi: rifiutati 5 club per il Napoli

vedi letture

Il Napoli ha praticamente chiuso per l'acquisto di Kevin De Bruyne a parametro zero, i contratti sono stati approvati dai rispettivi legali e ora il belga dovrà solo svolgere le visite mediche di rito e infine firmare il contratto. Un grandissimo colpo degli azzurri, che si assicurano quello che ancora oggi è tra i migliori centrocampisti nel panorama europeo.

A fare la differenza nella trattativa è stata senza dubbio la tempestività del Napoli, che da diverse settimane era in contatto con il belga. Anche lo sforzo economico del club di De Laurentiis è stato importante, e pure la città ha giocato la sua parte, il tutto ha portato Kevin De Bruyne a rifiutare ben cinque squadre per andare al Napoli, come rivelato dall'esperto di mercato Nicolò Schira.