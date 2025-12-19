Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Diavolo, che Napoli. Conte in finale"
TuttoNapoli.net
Sentenza emessa. Al King Saud University Stadium di Riad ieri sera un Hojlund devastante ha completamente travolto il diretto avversario De Winter e il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana, travolgendoli 2-0 con gol e assist. Così ai rossoneri di Allegri resta il campionato. "Diavolo, che Napoli", il titolo adottato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina oggi.
"Sogni d'Arabia", il titolo in taglio alto invece proposto per Bologna-Inter, seconda parte della Final Four di Supercoppa: Italiano contro Chivu, una sfida tra debuttanti nella coppa in questione e tra campioni della Coppa Italia scorsa contro i secondi classificati la passata stagione in campionato. Alle spalle dei partenopei da Scudetto.
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Ultim'oraAllegri offende Oriali, nota SSC Napoli: "Aggressione non passi inosservata, 33 telecamere!"
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Fabio TarantinoPodcastBellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com