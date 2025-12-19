Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Diavolo, che Napoli. Conte in finale"

Sentenza emessa. Al King Saud University Stadium di Riad ieri sera un Hojlund devastante ha completamente travolto il diretto avversario De Winter e il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana, travolgendoli 2-0 con gol e assist. Così ai rossoneri di Allegri resta il campionato. "Diavolo, che Napoli", il titolo adottato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina oggi.

"Sogni d'Arabia", il titolo in taglio alto invece proposto per Bologna-Inter, seconda parte della Final Four di Supercoppa: Italiano contro Chivu, una sfida tra debuttanti nella coppa in questione e tra campioni della Coppa Italia scorsa contro i secondi classificati la passata stagione in campionato. Alle spalle dei partenopei da Scudetto.