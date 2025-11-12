Caso Lobotka-Conte, Corriere dello Sport: "Come un padre"

Prima pagina

di Arturo Minervini

“Conte come un padre”: così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul rapporto tra Stanislav Lobotka e Antonio Conte. Il giornale in prima pagina parla di un caso Lobotka che agita il Napoli, poi il chiarimento del suo agente ai microfoni di Radio Crc. 

Vlahovic, è addio. La Juve riflette sul destino del bomber serbo: nessuna trattativa immediata per il rinnovo, rinvio a maggio. Paletti rigidi: “In Italia nessuno può pagare gli stipendi della Premier"