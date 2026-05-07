Prima pagina
Tuttosport in taglio alto: "Torino, triennale per Gattuso"
La proposta granata all'ex ct, l'alternativa rimane Juric. Petrachi caldeggia l'operazione, Cairo tiene aperta anche la pista croata. Sull'sfondo D'Aversa.
"Dusan, la Juve è già il tuo top": parole di Pantaleo Corvino, rilasciate a Tuttosport e riportate oggi in prima pagina dal quotidiano. Il dg del Lecce, che sabato si gioca un pezzo di salvezza contro i bianconeri, è lo scopritore di Vlahovic: "Hanno ancora tanto da darsi a vicenda. Con Spalletti può fare più di 20 gol a stagione". Per la difesa si offre Alaba, in uscita dal Real.
Riguardo alla metà granata della città, invece, viene scritto: "Toro, triennale per Gattuso". La proposta granata all'ex ct, l'alternativa rimane Juric. Petrachi caldeggia l'operazione, Cairo tiene aperta anche la pista croata. Sull'sfondo D'Aversa.
Pubblicità
Notizie
Prima paginaCorriere dello Sport: "Conte muove tutto! Se non resta a Napoli, torna Sarri e Allegri ct?"
Copertina TuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com