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Cronache di Napoli: "Bivio Conte! Restare a scadenza o lasciare"

Cronache di Napoli: "Bivio Conte! Restare a scadenza o lasciare"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone
Anche sulla prima pagina di Cronache di Napoli si parla del futuro della panchina del Napoli e di Antonio Conte.

Anche sulla prima pagina di Cronache di Napoli si parla del futuro della panchina del Napoli e di Antonio Conte. Questo il titolo scelto dal quotidiano: "Il bivio di Conte: restare in un Napoli giovane e a scadenza o lasciare. Sarri la prima alternativa".