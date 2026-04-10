Ufficiale Castel Volturno, allenamento mattutino in vista di Parma: il report del club

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Dopo la seduta pomeridiana di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center.

In vista di Parma-Napoli, match valido per la 32ª giornta di campionato, in programma domenica 12 aprile alle 15, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center.

Di seguito il report pubblicato dal club: "Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista della prossima gara contro il Parma, domenica alle 15:00 allo stadio Tardini. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".