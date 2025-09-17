Foto Castel Volturno, discorso alla squadra di Conte nella rifinitura pre-City

Come riportato, dalla rifinitura di questa mattina è emersa la notizia più attesa in casa Napoli: Alex Meret è tornato a disposizione del gruppo. Il portiere ha infatti recuperato pienamente dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare la sfida con la Fiorentina. Con lui, si è allenato anche il giovane De Chiara della Primavera, convocato per arricchire la lista a disposizione di Conte.

Durante i 15 minuti di allenamento aperti ai media, Antonio Conte ha radunato la squadra in un angolo del campo per un breve discorso. Parole che hanno strappato sorrisi e risate al gruppo, segnale di un ambiente sereno ma allo stesso tempo concentrato. L’atmosfera è di fiducia e compattezza, in vista della super sfida contro il Manchester City di Haaland e compagni.