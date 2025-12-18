Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Conte si affida a Hojlund: 'Serve più coraggio'"
"Un pieno di Super" è il titolo di apertura scelto oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport per presentare la Supercoppa Italiana 2025, al via questa sera con la prima semifinale che vedrà contro Napoli e Milan: "Conte si affida a Hojlund: 'Serve più coraggio'. Allegri senza Leao, il mercato porta Fullkrug". Poco sotto spazio ad un'anticipazione dell'intervista al rossonero Ardon Jashari: "Presto al top, sto imparando da Modric".

Domani sarà invece il turno dell'Inter, che nella seconda semifinale di Riad se la vedrà con il Bologna, nella passata stagione vincitore della Coppa Italia. La tappa in Arabia Saudita permetterà ai nerazzurri di incontrare l'ex tecnico Simone Inzaghi, ora sulla panchina dell'Ah-Hilal: "Inter guarda, c'è Inzaghi - si legge - 'Qui c'è un paradiso'. L'ex tecnico vuole andare a salutare squadra a dirigenti. Intanto Chivu cerca il primo trofeo e ritrova la Thula".