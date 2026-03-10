Neymar ancora fuori col Santos, a rischio la convocazione: Alisson spera?

vedi letture

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 MAR - Il futuro di Neymar con la nazionale brasiliana per le prossime amichevoli, e di conseguenza la sua probabile partecipazione alla Coppa del Mondo 2026, è in un momento critico dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati della sua attuale squadra, il Santos, per la partita di oggi contro il Mirassol, valida per il quinto turno del campionato di serie A locale.

La sua assenza ha generato incertezza non solo all'interno della Federcalcio verdeoro (Cbf), ma anche per il ct della 'Seleção', Carlo Ancelotti, che ha incluso Neymar in una lista preliminare e ha pianificato di valutare personalmente la sua prestazione prima di definire la rosa definitiva, secondo fonti giornalistiche. L'attaccante 34enne non ha partecipato all'allenamento di ieri a causa di un affaticamento muscolare. Questo ha portato l'allenatore del Santos, Juan Pablo Vojvoda, a escluderlo dalla gara contro il Mirassol. Ancelotti aveva programmato di recarsi allo stadio Maião, nello stato di San Paolo, per osservare da vicino l'ex fuoriclasse di Barcellona e PSG. Il tecnico italiano annuncerà personalmente la lista dei convocati per le amichevoli internazionali di marzo lunedì prossimo. (ANSA).