Ultim'ora Non solo McTominay, Conte ritrova anche un altro big

Giorno dopo giorno Antonio Conte sta recuperando diversi giocatori importanti della sua rosa. Nel corso della stagione il Napoli ha dovuto affrontare molte difficoltà a causa dei numerosi infortuni che hanno privato l’allenatore di alcuni titolari. Adesso, però, la situazione sembra migliorare e la squadra intravede finalmente segnali positivi. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Scott McTominay sta meglio dopo i problemi fisici degli ultimi giorni e potrebbe tornare presto ad allenarsi con il resto del gruppo. Se il rientro dovesse essere confermato immediatamente, il centrocampista diventerebbe automaticamente un candidato per la convocazione nella prossima partita contro il Lecce.

Tra rientri e nuove assenze.

Oltre a McTominay, anche Stanislav Lobotka è vicino al recupero e ha già inviato segnali incoraggianti allo staff medico, dichiarando di avere sensazioni positive. Diversa invece la situazione di Antonio Vergara, che continua a fare i conti con una fastidiosa fascite plantare che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo durante la sfida contro il Torino. L’infortunio potrebbe impedirgli di partecipare ai playoff con la Nazionale. Nel frattempo Antonio Conte può comunque contare su due giocatori che si allenano regolarmente con il gruppo: Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, entrambi pronti a dare il loro contributo nelle prossime partite.