Infortunio Vergara, sfuma il sogno azzurro per il napoletano: i possibili convocati di Gattuso

L’infortunio di Antonio Vergara modifica i piani del commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista dei playoff per il FIFA World Cup 2026. Il centrocampista offensivo del Napoli, fermato da una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, sarà costretto a rinunciare alla convocazione per la sfida contro l'Irlanda del Nord in programma il 26 marzo a Bergamo. Il giovane azzurro era molto vicino alla chiamata del ct, che stava valutando seriamente di inserirlo nella lista dei convocati grazie alle buone prestazioni offerte in campionato. L’assenza di Vergara rappresenta quindi una rinuncia importante per l’Italia, che perde un profilo giovane e versatile capace di ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco.

Nuove opportunità tra centrocampo e attacco

Lo stop del talento partenopeo potrebbe aprire la strada alla convocazione di Niccolò Pisilli, giovane della Roma che sta emergendo in Serie A e che rappresenta uno dei profili su cui Gattuso vuole puntare per rinnovare il gruppo. Allo stesso tempo, l’assenza di Vergara potrebbe riaprire i giochi anche in attacco. Tra i possibili beneficiari c’è Federico Chiesa, già inserito nella lista dei pre-convocati insieme a Marco Verratti, considerato invece quasi certo di un posto. Più indietro nelle gerarchie restano Domenico Berardi del Sassuolo e Nicolò Zaniolo dell’Udinese, nonostante il buon momento di forma. In difesa, invece, lo stop di Matteo Gabbia complica le scelte del ct e potrebbe riaprire le speranze di convocazione per Federico Gatti della Juventus.

I possibili convocati di Gattuso per i playoff

Portieri: Donnarumma (Manchester City), Vicario (Tottenham), Carnesecchi (Atalanta), Caprile (Cagliari).

Difensori: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Mancini (Roma).

Esterni: Cambiaso (Juventus), Dimarco (Inter), Ruggeri (Atlético Madrid), Palestra (Cagliari), Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti: Barella (Inter), Tonali (Newcastle), Locatelli (Juventus), Frattesi (Inter), Cristante (Roma), Verratti (Al-Duhail), Pisilli (Roma).

Attaccanti: Kean (Fiorentina), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta), Esposito (Inter), Chiesa (Liverpool) o Politano (Napoli).