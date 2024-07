Foto Castel Volturno, il primo giorno di raduno dell'era Conte

Il club azzurro ha pubblicato sui suoi canali social anche la prima foto degli azzurri impegnati nei primi test fisici con lo staff medico.

E' iniziata ufficialmente oggi l’era di Antonio Conte al Napoli. Questa mattina c’è stato il primo dei due giorni di raduno a Castel Volturno in vista della partenza per Dimaro per l'inizio della prima parte della preparazione estiva.

