Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

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A due giorni dalla partita contro il Pisa, il Napoli ha continuato il suo lavoro a Castel Volturno.

A due giorni dalla partita contro il Pisa, il Napoli ha continuato il suo lavoro a Castel Volturno. Di seguito il report della seduta mattutina pubblicato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:00 contro il Pisa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".