Anche Vlahovic sbarca a Istanbul, delirio Besiktas: "Felicissimo, grande grazie va a Italiano"

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Vlahovic sbarca a Istanbul tra migliaia di tifosi e ringrazia il tecnico Vincenzo Italiano.

Entusiasmo alle stelle a Istanbul per l'arrivo di Dusan Vlahovic, pronto a diventare il nuovo centravanti del Besiktas. L'attaccante serbo è sbarcato in Turchia per sostenere le visite mediche e completare gli ultimi passaggi prima della firma sul contratto. All'aeroporto lo hanno accolto migliaia di sostenitori bianconeri, mentre decine di migliaia di tifosi hanno seguito contemporaneamente il suo arrivo attraverso i social e il canale YouTube ufficiale del club turco.

Vlahovic ringrazia Italiano: "So cosa dobbiamo fare"

Subito dopo essere sceso dall'aereo, Vlahovic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai media turchi presenti all'aeroporto: "Sono felicissimo di essere al Besiktas. Sono molto orgoglioso. So cosa dobbiamo fare. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al mio trasferimento". Il centravanti ha riservato poi un ringraziamento particolare al suo nuovo tecnico: "E ovviamente, un grande ringraziamento al nostro allenatore Vincenzo Italiano". Il Besiktas aveva già comunicato alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) l'avvio delle trattative ufficiali per il trasferimento del serbo. Dopo l'accordo di massima restano da completare le visite mediche e la firma sul contratto, prima che Vlahovic possa mettersi a disposizione di Italiano e iniziare la sua nuova avventura con l'obiettivo di contribuire alla corsa alla Süper Lig.