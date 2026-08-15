Gli auguri di Buon Ferragosto di ADL: il messaggio diffuso sui social

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Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto fare gli auguri di Ferragosto a tutto il popolo azzurro attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Queste le parole del numero uno del club partenopeo:

"Buon Ferragosto a tutti i tifosi e simpatizzanti del Napoli, in Italia e nel mondo, e alle loro famiglie. E buon Ferragosto anche a mister Allegri, al suo staff, ai nostri calciatori, ai dirigenti e a tutti i collaboratori del Calcio Napoli, della Filmauro e ai loro familiari", il pensiero del presidente rivolto non solo alla grande famiglia dei sostenitori azzurri sparsi in Italia e nel mondo, ma anche a tutto l'ambiente lavorativo che ruota attorno al club, dallo staff tecnico fino ai dirigenti e ai collaboratori, senza dimenticare la Filmauro, l'altra creatura imprenditoriale del patron azzurro.