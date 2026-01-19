Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte stamattina

vedi letture

In vista di Copenhagen-Napoli, match della settima giornata della League Phase di Champions League, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro:

"Meno uno a FC Copenhagen-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match di Champions. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".