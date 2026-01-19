Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte stamattina
In vista di Copenhagen-Napoli, match della settima giornata della League Phase di Champions League, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro:
"Meno uno a FC Copenhagen-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match di Champions. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
