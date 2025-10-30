Castel Volturno, il report del club: lavoro tecnico-tattico in vista del Como

Oggi alle 20:50Notizie
di Francesco Carbone

Meno due a Napoli-Como, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questo pomeriggio al Training Center in vista della partita di sabato in programma alle ore 18:00 allo stadio Maradona.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al Maradona contro il Como. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale. 