Castel Volturno, il report del club: le ultime su Mario Rui, Lindstrom e Olivera

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma domani allo Stadio Bernabeu per la quinta giornata del Girone C di Champions League (ore 21).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Mario Rui ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lindstrom ha fatto terapie e lavoro individuale in palestra e campo. Terapie per Olivera.