Castel Volturno, il report della seduta odierna: lavoro tecnico-tattico per gli azzurri

vedi letture

Il Napoli, archiviata la sconfitta all’esordio in Champions League contro il Manchester City, prosegue la preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista della sfida al Pisa, in programma lunedì sera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Quest’oggi la squadra si è allenata agli ordini di Antonio Conte a due giorni dalla sfida ai toscani.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center, in vista del prossimo match di campionato al Maradona contro il Pisa, lunedì alle 20:45. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.