Castel Volturno, il report di oggi: arriva una novità su Badiashile

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Castel Volturno, il report dell'allenamento del 26 agosto

Il Napoli si avvicina all'esordio stagionale al Maradona con il Como. Questa mattina squadra in campo allo SSC Napoli Training Center ed il club azzurro, come di consueto sotto la gestione Allegri, ha diffuso il report della seduta mattutina con una buona notizia per quanto riguarda il neo-acquisto Badiashile:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Como, domenica alle 18:30 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, effettuando lavoro di forza in palestra e successivamente esercitazione tecnico-tattica. Badiashile ha svolto l'intera sessione in gruppo".