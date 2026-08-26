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Napoli-Como, arbitrerà Pairetto con Gariglio al VAR: la designazione completa
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Sono uscite da poco le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A.
Sono uscite da poco le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Per Napoli-Como è stato designato l'arbitro Pairetto con IV uomo il napoletano Guida. Al VAR Garighlio e l'AVAR Prontera. Di seguito tutti i dettagli:
Napoli – Como, Domenica alle 18.30
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
Iv uomo: Guida
VAR: Gariglio
AVAR: Prontera
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