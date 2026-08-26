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Napoli-Como, arbitrerà Pairetto con Gariglio al VAR: la designazione completa

Napoli-Como, arbitrerà Pairetto con Gariglio al VAR: la designazione completaTuttoNapoli.net
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 13:00Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net
Sono uscite da poco le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A.

Sono uscite da poco le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Per Napoli-Como è stato designato l'arbitro Pairetto con IV uomo il napoletano Guida. Al VAR Garighlio e l'AVAR Prontera. Di seguito tutti i dettagli:

Napoli – Como, Domenica alle 18.30
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
Iv uomo: Guida
VAR: Gariglio
AVAR: Prontera